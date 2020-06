Cabo Verde regista sétimo óbito e o quinto em Santiago

Cabo Verde registou a sétima vítima mortal provocada pelo novo coronavírus, um homem de 41 anos na ilha de Santiago, informou hoje o diretor nacional da Saúde, Artur Correia.

No habitual ponto de situação da doença em Cabo Verde, o diretor nacional da Saúde revelou que o paciente, do concelho de São Domingos, enfrentava outros problemas de saúde, como a diabetes, e também já tinha feito hemodiálise.

A primeira vítima mortal em Cabo Verde, que foi também o primeiro caso de covid-19 diagnosticado no país, aconteceu na ilha da Boa Vista, um turista inglês de 62 anos.

Seguiram-se mais quatro casos na cidade da Praia, todos com idades superiores a 55 anos e igualmente com outros problemas de saúde associados, tal como um homem de 50 anos na ilha do Sal.

Cabo Verde já diagnosticou 759 casos de covid-19, desde 19 de março, nas ilhas de Santiago (622), Sal (64), Boa Vista (57), São Vicente (10), Santo Antão (04) e São Nicolau (02).

Do total, dois doentes foram transferidos para os seus países, registam-se 361 dados como recuperados, 59 deles hoje, perfazendo um total de 390 doentes ativos em todo o arquipélago, ainda segundo o diretor nacional de Saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 433 mil mortos e infetou mais de 7,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 6.464 mortos confirmados e mais de 242 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.