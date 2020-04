Bruxelas e Londres trabalham na próxima semana calendário para passos seguintes

O negociador da União Europeia (UE) para a futura relação com o Reino Unido, Michel Barnier, vai tentar na próxima semana estabelecer com o seu homólogo britânico, David Frost, um calendário para “passos seguintes” da negociação, informou hoje Bruxelas.

Com as negociações sobre a futura relação de Bruxelas e Londres interrompidas devido à pandemia covid-19, o executivo comunitário informou hoje, através do seu porta-voz Daniel Ferrie, que “na próxima semana Michel Barnier falará com David Frost para tentar chegar a acordo sobre um calendário para os passos seguintes, de forma a progredir nas negociações”.

Além disso, “vamo-nos manter em contacto com o Reino Unido esta semana”, referiu o porta-voz, falando aos jornalistas na videoconferência diária da instituição, a partir de Bruxelas.

Daniel Ferrie adiantou que, “no que toca às negociações, na semana passada houve contactos técnicos entre as duas equipas para clarificar os textos legais relevantes”, uma reunião paralela à das negociações.

A primeira ronda das negociações sobre o futuro relacionamento entre o Reino Unido e a UE, na sequência da saída do país formalizada a 31 de janeiro, decorreu em Bruxelas entre 02 e 05 de março e a segunda ronda estava prevista para se realizar em Londres entre 18 e 20 de março, mas tal não aconteceu devido à pandemia covid-19.

Estavam ainda previstas novas rondas em abril e maio, alternando entre as duas cidades, envolvendo dezenas de pessoas em cada equipa até uma cimeira de líderes para avaliar o progresso em junho para avaliar o progresso e decidir uma extensão do período de transição, que termina a 31 de dezembro.

O governo britânico já reiterou que não pretende pedir um prolongamento.

Também falando aos jornalistas na videoconferência diária da Comissão Europeia, o porta-voz principal daquela instituição, Eric Mamer, manifestou, “em nome da presidente e de todo o colégio, desejos de uma total e rápida recuperação” do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Boris Johnson foi transferido para uma unidade de cuidados intensivos no hospital St. Thomas, em Londres, na segunda-feira à noite, depois que um agravamento do estado de saúde após ser infetado com covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 75 mil.

O continente europeu, com cerca de 708 mil infetados e mais de 55 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos.