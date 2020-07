Bruxelas destina 9 milhões de euros a centros de verificação de notícias

A Comissão Europeia anunciou hoje que vai destinar nove milhões de euros a criação de “centros de investigação nacionais e multinacionais” (’hubs’) que apoiem os verificadores de notícias (’fact-checkers’) de âmbito digital.

“Estes centros especializar-se-ão nas crescentes vulnerabilidades dos meios digitais, que têm especial relevância dentro do território e no âmbito linguístico em que operarão”, salientou o executivo comunitário, em comunicado.

Estes ‘hubs’ de verificação de notícias irão analisar as campanhas de desinformação e o seu impacto na sociedade, promover a literacia mediática e monitorizar as políticas das plataformas ‘online’, refere a Comissão Europeia.

A iniciativa, colocada em marcha pelo Observatório Europeu de Meios Digitais, visa “coordenar” a luta contra a desinformação (’fake news’) entre os estados-membros, criando uma “comunidade multidisciplinar composta por investigadores, verificadores e profissionais da comunicação”.

Entre os objectivos destes centros multidisciplinares destaca-se a “detecção e análise” das campanhas de desinformação, o estudo do seu impacto social, a promoção da “alfabetização digital” ou o controlo das políticas nacionais neste campo.

A Comissão Europeia refere, no comunicado, a necessidade de “interconectar” o trabalho dos centros de verificação que estão a ser lançados a nível comunitário com “o objectivo de partilhar as melhores práticas e conteúdos relevantes”.

A vice-presidente da Comissão Europeia com a pasta dos Valores e Transparência, Vera Jourová, considerou que a criação destes centros “melhorará” a capacidade para “entender a propagação” da desinformação no digital.

Os interessados em candidatarem-se a esta convocatória podem apresentar as suas propostas até 05 de novembro próximo.