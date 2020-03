Brasil suspende visitas às prisões a nível nacional e limita as de advogados

O Governo brasileiro anunciou hoje a suspensão das visitas às prisões para evitar a propagação da Covid-19 à população presidiária, de cerca de 800 mil pessoas, a maioria a viverem em estabelecimentos prisionais lotados sem condições adequadas.

De acordo com um comunicado emitido hoje pelo Ministério da Justiça, as “visitas sociais” serão suspensas durante os próximos 15 dias, enquanto as dos advogados serão apenas limitadas a uma por semana, exceto em casos que exijam “urgência” ou resposta a questões processuais estritas.

Na mesma nota, o Ministério da Justiça informa que o Departamento Penitenciário Nacional encomendou um inventário do material sanitário necessário para todas as prisões, com o objetivo de dar resposta às necessidades de álcool, máscaras e toalhas de papel, entre outros materiais que ajudam na prevenção contra o Covid-19.

A suspensão das visitas às prisões já tinha sido decretada a nível local pelas autoridades dos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Goiás, Amazonas, Roraima, Tocantins e Alagoas, e uma medida semelhante também já estava em vigor, desde a semana passada, no Distrito Federal de Brasília.

Agora, a suspensão das visitas sociais a prisões tem caráter nacional, aplicando-se a todas as prisões que estão sob administração federal e estende-se às prisões regionais que ainda não tinham sido alvo de medidas semelhantes.

Juntos, estes estabelecimentos prisionais têm cerca de 800.000 presos.

O sistema prisional brasileiro, considerado um dos piores do mundo, tem um défice de quase 350 mil vagas, o que há anos vem gradualmente agravando a situação nas prisões, cada vez mais sobrelotadas, e onde os cuidados de saúde são precários, segundo as organizações de direitos humanos.

Muitas das prisões estão virtualmente sob o controle, informal, de gangues organizados de presos por trás dos muros da prisão, o que se tornou uma fonte recorrente de lutas ferozes.

Até agora, o Brasil tem 200 casos de infeção por Covid-19, mas não tem registo de vítimas mortais pela doença.

Porém, as autoridades admitem que os números vão crescer nas próximas semanas, especialmente porque o vírus já começou a circular localmente em algumas cidades.

As maiores preocupações concentram-se em São Paulo e no Rio de Janeiro, as duas cidades mais populosas do país, onde a maioria dos casos se concentra,