As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, num novo dia de otimismo na esperança que muitos países europeus estejam a conter a expansão da covid-19.

Cerca das 09:05 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 2,89% para 329,86 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 3,06%, 3,54% e 4,22%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão, que subiam 3,37% e 3,96%.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 09:05, o principal índice, o PSI20, subia 3,22% para 4.147,26 pontos.

As bolsas europeias mantinham a tendência positiva de segunda-feira, animadas com as melhorias dos dados de contágio pela covid-19 na Europa, que poderia propiciar um regresso gradual da atividade económica.

Wall Street também disparou na segunda-feira devido ao otimismo dos investidores em relação ao funcionamento das medidas de contenção da covid-19 nos Estados Unidos e à possibilidade de que a pandemia se aproxime do “pico” máximo no país.

A China, foco da pandemia, afirmou que não registou novas mortes durante segunda-feira e que os casos graves de contagiados desceram para 211, o número mais baixo desde janeiro.

Neste contexto, o mercado está hoje pendente da reunião do Eurogrupo que poderia aprovar um novo pacote de medidas para atenuar o impacto económico da covid-19, que, de momento, exclui a opção de emitir os denominados “coronabonds”, pedidos por Espanha ou Itália.

Na Alemanha será conhecido o dado da produção industrial.

Na segunda-feira, a bolsa de Nova Iorque terminou com o Dow Jones a subir 7,73% para 22.679,99 pontos, contra 29.551,42 pontos em 12 de fevereiro, atual máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a avançar 7,33% para 7.913,24 pontos, contra o atual máximo de 9.817,18 pontos em 19 de fevereiro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0872 dólares, contra 1,0802 dólares na segunda-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu hoje em alta, a cotar-se a 33,66 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 33,05 dólares na segunda-feira e o mínimo de 24,74 dólares em 01 de abril.