Bélgica regista mais 668 casos e eleva total para 4.973

O número de casos de infeção pelo coronavírus na Bélgica aumentou hoje 668 face a terça-feira, para um total de 4.937, e o número de mortes subiu 56, para um total de 178, anunciaram as autoridades.

Numa conferência de imprensa, o comité de peritos do serviço de Saúde federal sublinhou que o país ainda não chegou ao pico da epidemia da covid-19.

Nas últimas 24 horas, segundo os dados oficiais, 115 pessoas tiveram alta hospitalar e 443 fora internadas.

Na terça-feira, a Bélgica, com 11,4 milhões de habitantes, tinha registado 526 novos contágios e 34 mortes, face a 342 caos positivos e 13 óbitos, na segunda-feira.

O Governo federal adotou no dia 17 medidas de confinamento, encerrando escolas, universidades e colocando o máximo possível de empregados em regime de teletrabalho.

As saídas de casa são limitadas às necessidades de ir ao supermercado, farmácia ou serviços médicos, sendo autorizados passeios ou corridas no máximo de duas pessoas em coabitação de cada vez e respeitando a distância de 1,5 metros para os outros.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 428 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 19.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 226.000 casos, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.820 mortos em 69.176 casos registados até terça-feira.

A Espanha é o segundo país com maior número de mortes, registando 3.434, entre 47.610 casos de infeção.

A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, onde a epidemia surgiu no final de dezembro, conta com mais de 81.200 casos, tendo sido registados 3.281 mortes. Nas últimas 24 horas, reportou 47 novos casos, todos com origem no exterior.

Os países mais afetados a seguir à Itália, Espanha e China são o Irão, com 2.077 mortes num total de 27.017 casos, a França, com 1.100 mortes (22.302 casos), e os Estados Unidos, com 600 mortes (55.225 casos).

O continente africano registou 64 mortes devido ao novo coronavírus, ultrapassando os 2.300 casos.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.