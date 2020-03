Bélgica quer realizar 10 mil testes de despistagem por dia

A Bélgica quer aumentar a capacidade de fazer testes de despistagem da covid-19 até 10 mil por dia, contra os cerca de dois mil atuais, número considerado insuficiente pelos médicos, anunciou hoje o Governo.

“Seguimos uma estratégia para aumentar progressivamente o número de testes para passar de dois mil para 10 mil/dia nos próximos dias”, afirmou, em comunicado, Philippe De Backer, ministro encarregado de coordenar os meios materiais no combate à pandemia.

Estes testes continuarão a ser feitos exclusivamente nas unidades hospitalares e apenas para pessoas com sintomas.

“Não faz sentido testar pessoas que vão ao médico ou que se deslocam ao hospital com o único intuito de fazer o teste para a covid-19”, adiantou.

A intensificação do trabalho com os hospitais, os laboratórios de análises, as universidades e algumas empresas farmacêuticas ou de biotecnologia vão contribuir para o aumento da capacidade da realização dos testes, naquilo que Philippe De Backer considera um “esforço titânico”.

A Bélgica, com 11,4 milhões de habitantes, registou até hoje 178 mortes e 4.937 pessoas infetadas pelo novo coronavírus.

Apesar destes números, as autoridades consideram que podem estar abaixo da realidade uma vez que os testes de despistagem não foram feitos, até à data, nas pessoas que se encontram hospitalizadas e com sintomas agudos da doença ou nos técnicos de saúde com febre.

