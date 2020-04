O Presidente argentino, Alberto Fernández, anunciou esta sexta-feira uma extensão do isolamento social no país até 27 de abril, medida que poderá ser flexibilizada em pequenas localidades ainda sem casos de covid-19.

“Vamos estender a quarentena até o dia 26 de abril, inclusive”, anunciou o presidente da Argentina, numa conferência de imprensa a partir da residência presidencial.

Inicialmente previsto terminar a 31 de março, o fim do isolamento foi depois adiado para o dia 13 de abril e agora para 27.

“A velocidade do contágio a 20 de março era de uma duplicação geométrica a cada 3,33 dias. Agora, a duplicação de casos acontece a cada 10,29 dias. Ou seja, antes os casos duplicavam a cada três dias e agora a cada onze. Naquele ritmo, teríamos hoje 45 mil casos, mas estamos com 1.975. Estaríamos com 83% das camas hospitalares ocupadas, mas estamos com 3,9%”, vincou.

Dessa forma, o presidente argentino considera que se se continuar a quarentena será possível reduzir ainda mais o ritmo de novos casos.

Durante a conferência de imprensa, Alberto Fernández comparou os registos da Argentina com os de outros países, salientando que, enquanto a Argentina tem 1.975 casos confirmados, o Chile tem 6.501 e o Brasil 19.638.

“O Brasil tem cinco vezes a nossa população e o Chile um terço”, notou.

Nem o Chile nem o Brasil estão a implementar um isolamento total.

O presidente argentino avisou que “a quarentena vai manter-se nas grandes cidades” tal como aconteceu até aqui, mas com a abertura de alguns serviços, antes proibidos, como bancos e oficinas mecânicas.

No entanto, Alberto Fernández abriu as portas a uma eventual flexibilização do isolamento em áreas rurais e pequenas localidades do interior onde não haja casos nem transmissão comunitária do novo coronavírus.

“Entramos na segunda fase da quarentena, a quarentena administrada. Vamos focar-nos nos lugares e nas atividades onde a quarentena possa ser aliviada, lugares onde não faça sentido manter as pessoas isoladas”, explicou, acrescentando que “ninguém dessas localidades poderá sair nem ninguém de fora poderá entrar”.

A avaliação de cada caso em cada província vai começar a partir de hoje.

Cada governador deverá propor localidades, apresentando, em simultâneo, um protocolo para manter o distanciamento social e o controlo por parte das autoridades locais.

“Nós vamos avaliar onde podemos permitir a abertura dessa quarentena comunitária, que será controlada pelas províncias e pelos municípios”, afirmou.

Apesar de apontar uma data para o término do isolamento, o Presidente da Argentina admitiu que “ninguém sabe quando vai terminar este martírio”.

“Quero que todos entendam que não são vítimas da quarentena. São atores da quarentena. Eu posso assinar mil decretos, mas se não os respeitassem, estes não seriam os resultados. Peço que não afrouxem. Se continuarmos assim, isto vai-nos doer menos”, concluiu.