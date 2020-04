Apoiantes do antigo Presidente sudanês Omar al-Bashir manifestam-se em Cartum

Dezenas de apoiantes do antigo Presidente sudanês Omar al-Bashir manifestaram-se hoje à porta do quartel-general do exército em Cartum, antes de serem dispersos por agentes da autoridade com gás lacrimogéneo, de acordo com testemunhas.

Um ano após a queda do regime de Bashir, que esteve 30 anos à frente do país, os manifestantes apelaram à demissão do Governo de transição, segundo as mesmas fontes.

Desde agosto de 2019 que o Sudão tem um Governo de tecnocratas, liderado por Abdallah Hamdok e formado na sequência de um acordo de partilha do poder entre o exército e figuras-chave da oposição.

“Não ao Governo de Hamdok”, “O exército e o povo são um só” e “Não ao Governo da fome”, foram algumas das frases que podiam ser lidas nos cartazes dos manifestantes.

No pico de uma grave crise económica, herdada de 30 anos de gestão desastrosa, o Sudão tem hoje uma taxa de inflação anual de cerca de 70%.

Os sudaneses têm frequentemente de fazer fila durante horas para comprar pão, cujo preço foi aumentado pelas autoridades na semana passada em Cartum.

O comício de hoje em frente ao quartel-general do exército é a primeira manifestação neste emblemático lugar de poder desde 03 de junho de 2019.

Esta manifestação de hoje surgiu após Cartum proibiu recentemente as reuniões para combater a propagação do novo coronavírus.

O Sudão declarou oficialmente 32 casos de contaminação e cinco mortes devidas à covid-19 e as autoridades ordenaram uma contenção total a partir de sábado.