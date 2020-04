Angela Merkel “ muito preocupada” com relaxamento das restrições

A chanceler alemã Angela Merkel manifestou-se hoje “muito preocupada” quanto ao eventual relaxamento das restrições contra a propagação da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a agência France-Presse, a chanceler alemã exprimiu preocupações durante uma reunião, por meios remotos, com os dirigentes do partido conservador, CDU.

As fontes da AFP referem que Merkel apelou ao fim das “das discussões que são como orgias” na Alemanha sobre o fim total do confinamento acrescentando que está “muito preocupada” pela falta de respeito pelas regras de distância social.

“O que importa nesta altura é a evolução da situação até ao dia 30 de Abril, a data em que expiram as regras de excepção actualmente em vigor”, disse a chanceler durante a reunião.

Segundo as mesmas fontes, Merkel terá afirmado que vai esperar até ao dia 8 ou 9 de Maio para tomar decisões sobre a reabertura progressiva das escolas.

Os primeiros estabelecimentos de ensino na Alemanha devem começar a funcionar no dia 4 de Maio, de acordo com o plano inicial.

A Alemanha iniciou hoje o levantamento parcial das restrições, nomeadamente a reabertura de estabelecimentos comerciais com menos de 800 metros quadrados, sendo que a distância de segurança sanitária entre duas pessoas continua a ser de 1,5 metros nos locais públicos.

O balanço do Instituto Robert Koch indica que no país há 141.672 infectados, ocorrendo 1.175 novos contágios nas últimas 24 horas, e 4.404 mortos.