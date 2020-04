América Latina em período de “profunda recessão”

A América Latina está a entrar num período de “profunda recessão” económica, com um recuo do PIB que em 2020 poderá oscilar entre 1,8% e 4% devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje um organismo da ONU.

“Estamos no início de uma profunda recessão. Estamos confrontados com a maior baixa de crescimento jamais registada na região”, declarou a mexicana Alicia Bárcena, secretária executiva da Comissão Económica para a América Latina e as Caraíbas (CEPALC), uma agência técnica da ONU com sede na capital chilena.

A propagação da pandemia vai atingir em pleno as economias dos países da região, que já enfrenta uma difícil situação económica, com um fraco crescimento de 0,1% em 2019.

Neste contexto, a diminuição da atividade económica e comercial, a queda na procura de matérias-primas e as dificuldades de diversos setores, incluindo o turismo, vão implicar uma redução do Produto Interno Bruto (PIB) entre 1,8% e 4%.

A previsão de uma contração do PIB a 1,8% não tem em consideração o recuo económico na China, o principal parceiro comercial da região e onde surgiu o surto inicial da pandemia.

Mas caso sejam incluídas as consequências económicas da pandemia na Europa, nos Estados Unidos e em outras regiões do mundo, o impacto será mais importante na América Latina, com um recuo entre 3% e 4% do PIB, revelou Alicia Bárcena.

