Alemanha regista menos de mil casos pelo décimo dia consecutivo

A Alemanha registou 513 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, somando dez dias consecutivos com um número diário inferior a mil infeções, e 72 mortes.

No total, de acordo com o Instituto Robert Koch, o país registou até agora 175.210 casos de contágio pelo novo coronavírus e 8.007 vítimas mortais.

Há nesta altura cerca de 155.700 casos considerados curados, uma subida de 1.100 em relação ao dia anterior.

O Governo alemão anunciou esta segunda-feira que planeia levantar, a 15 de junho, a recomendação para não viajar para fora do país com o objetivo de contribuir para a reativação do turismo.

O ministério dos Negócios Estrangeiros admitiu que várias centenas de alemães continuam retidos em diversos países, como Marrocos ou África do Sul, depois de terem sido suspensos os voos de repatriamento há quase um mês.

À agência de notícias da Alemanha, o Governo acrescenta que as embaixadas procuram soluções, caso a caso, por exemplo em voos comerciais ocasionais.

Por agora, apenas em alguns estados, como o de Berlim ou da Renânia do Norte-Vestefália, é obrigatório o uso de máscara em todos os locais dos aeroportos. As autoridades avisam, ainda assim, que apesar de não estarem previstos controlos médicos, os processos vão ser muito mais lentos.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 316.000 mortos e infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.231 pessoas das 29.209 confirmadas como infetadas, e há 6.430 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou agora a ser o que tem mais casos confirmados (cerca de 2,1 milhões contra 1,9 milhões no continente europeu), embora com menos mortes (cerca de 125 mil contra mais de 167 mil).

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), paralisando setores inteiros da economia mundial, num “grande confinamento” que vários países já começaram a aliviar face à diminuição dos novos contágios.