A Alemanha é favorável à aplicação do Mecanismo Europeu de Estabilidade para apoiar os Estados-membros da União Europeia (UE) durante a pandemia da doença provocada pelo SARS-CoV-2, garantiu hoje o ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz.

“Proponho utilizar os instrumentos existentes”, disse Olaf Scholz durante uma entrevista a um órgão de comunicação social alemão, citado pela agência France-Presse.

O ministro das Finanças da Alemanha explicitou que o apoio económico aos Estados-membros da UE deve estar baseado em empréstimos concedidos pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade, “sem condições insanas”.

O SARS-CoV-2, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 55 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 200 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de 574 mil infetados e mais de 40 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, 14.681 óbitos em 119.827 casos confirmados até hoje.

A Espanha é o segundo país com maior número de mortes, registando 10.935, entre 117.710 casos de infeção confirmados até hoje, enquanto os Estados Unidos, com 6.058 mortos, são o que contabiliza mais infetados (245.573). Na quinta-feira registaram o número mais elevado de óbitos num só dia num país (1.169).

Além de Itália, Espanha, Estados Unidos e China, os países mais afetados são França, com 5.387 mortos (59.105 casos), Reino Unido, com 3.605 mortos (38.168 casos), Irão, com 3.294 mortos (53.183 casos), e Alemanha, com 1.017 mortes (79.696 casos).