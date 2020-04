Neste últimos dias tem aumentado significativamente o numero de novos casos da covid-19, quer na na ilha de Jersey, quer na Ilha Guernsey. As ilhas do Bailado estão em estado de alarme e com muitos internamentos nos hospitais.

O governo de Jersey, na nota informativa de hoje, disse que tiveram mais 14 novos casos positivos, totalizando 169 casos positivos do Covid-19 e 3 mortes. Já o governo da ilha de Guernsey informou que tiveram mais 11 novos casos e mais uma morte, totalizando 165 casos positivos da Covid-19 e 4 mortes. Embora a ilha Jersey tenha quase o dobro da população do que ilha de Guernsey, os números são assustadores.

O aumento dia para dia de casos do coronavírus nas ilhas do Canal está a deixar alarmada a comunidade madeirense.

João Carlos Nunes, conselheiro das Comunidades Madeirenses em Jersey, disse ao DIÁRIO que agora está tudo parado e fechado e que a comunidade madeirense está respeitar as novas ordens de isolamento social implementados pelo governo de Jersey. Adiantou ainda que a polícia está a realizar diversas rondas à volta da ilha durante o dia e que as autoridades locais estão a abordar os automobilistas e as pessoas que andam na rua, inteirando-se dos motivos das suas saídas.

A construção civil parou apenas no passado sábado. Existem muitos madeirenses a trabalhar neste sector, que foi o último a parar a actividade.

Carina Alves, filha de madeirenses e deputada do parlamento de Jersey, disse ao DIÁRIO estar muito preocupada com toda esta situação e tem vindo a alertar para mais medidas de prevenção por parte do governo de Jersey. A deputada tem ajudado o governo de Jersey a traduzir para Português diversas mensagens e medidas sobre covid-19 para informar toda a comunidade portuguesa da ilha.

A comunidade madeirense das ilhas do canal é bastante significativa: residem cerca de 18 mil madeirenses em Jersey e cerca de 1000 em Guernsey.