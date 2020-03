Agência cabo-verdiana de promoção do investimento com novo presidente

O Governo cabo-verdiano escolheu o gestor José Manuel Almada Dias para liderar a Cabo Verde TradeInvest, agência nacional de promoção do investimento e exportações do país, sucedendo a Ana Lima Barber.

A nomeação do novo presidente do conselho de administração da CV TradeInvest, hoje publicada em Boletim Oficial, surge após a indicação de Ana Lima Barber, que dirigia a agência desde 2016, para as funções de comissária-geral de Cabo Verde junto da Expo 2020, no Dubai.

José Manuel Almada Dias já era membro da administração da CV TradeInvest e, em 2019, chegou a chefiar o Gabinete de Operacionalização do Centro Internacional de Negócios de Cabo Verde.

No despacho publicado hoje e assinado pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, é ainda nomeado Alexandrino Silva Anes como vogal do conselho de administração da CV TradeInvest.

Em fevereiro, a Cabo Verde TradeInvest revelou que foram aprovados 46 projetos privados em 2019, totalizando 480 milhões de euros em investimentos no país.

A previsão de então apontava para autorizar 74 projetos este ano, num investimento de 1.600 milhões de euros, permitindo criar 8.426 postos de trabalho, sobretudo no turismo, mas também nas áreas de indústria, saúde, tecnologias de Informação e Comunicação, serviços e indústrias criativas.