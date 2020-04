África do Sul sobe para 11 mortos, mais de 1.600 casos positivos

A África do Sul regista 11 mortos e 1.655 casos positivos de infecção pelo novo coronavírus, anunciaram as autoridades da Saúde.

O KwaZulu-Natal, litoral do país, é a província com maior número de vítimas mortais (sete), onde a propagação da epidemia já causou 246 casos positivos de infecção declarados até domingo, 5 de Abril, pelas autoridades da Saúde.

Entre as 11 vítimas mortais, a mais nova tem 46 anos e a mais velha 86 anos, indicou o Ministério da Saúde em comunicado divulgado à imprensa.

Na sexta-feira, a epidemia covid-19 havia causado quatro mortos na África do Sul, sendo que, as autoridades registaram um agravamento de 80 casos de infecção positivos no sábado e 70 casos no domingo.

Na província de Gauteng, envolvente a Joanesburgo, e epicentro da epidemia no país, foi reportada uma vítima mortal e 704 casos positivos de infecção pela covid-19.

No Western Cape, sudoeste do país, há dois mortos a registar e 454 casos de infecção declarados positivos, refere o comunicado do Ministério da Saúde.

No centro do país, a epidemia causou uma vítima mortal na província do Free State, onde o número de infecções pela covid-19 ascende a 87 casos positivos, foi também anunciado.

O comunicado refere que as autoridades da Saúde sul-africanas contabilizaram ainda 87 casos positivos da covid-19 nas restantes cinco províncias do país: Eastern Cape (31), Limpopo (19), Mpumalanga (18), North West (11) e Northern Cape (8).

O ministério da Saúde sul-africano salienta que os resultados das análises a 77 casos de infecção aguardam verificação.

A África do Sul realizou 56.873 testes da covid-19 desde 1 Março, indica a nota, tendo 45 pessoas já recuperado da doença epidémica, segundo o ministro da Saúde Zweli Mkhize.