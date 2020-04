África do Sul regista mais cinco mortes e sobe para 18

A África do Sul registou hoje cinco novas vítimas mortais devido ao novo coronavírus, elevando para 18 o número total de óbitos no país, anunciou o ministro da Saúde sul-africano.

As novas vítimas mortais são dois indivíduos, de 55 e 77 anos, na província do Free State, centro do país, dois indivíduos, com 49 e 52 anos, em Gauteng, província envolvente a Joanesburgo, e um outro, de 70 anos, no KwaZulu-Natal, litoral do país.

Zweli Mkhize adiantou, em comunicado divulgado à comunicação social, que o número total de casos de infeção pelo novo coronavírus declarados positivos na África do Sul ascendem a 1.845, estando 11 em processamento.

A província de Gauteng, epicentro da epidemia, regista 782 casos positivos da covid-19, depois do Western Cape (495) e do KwaZulu-Natal (354).

As autoridades da Saúde sul-africanas realizaram até ao momento 63.776 testes de covid-19, referiu a nota.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 82 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 260 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 750 mil infetados e mais de 58 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, contabilizando 17.669 óbitos em 139.422 casos confirmados até quarta-feira.

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África ultrapassou as 500, com mais de 10.500 casos de infeção registados em 52 países, de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia no continente.