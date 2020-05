Aeroporto de Viena disponibiliza testes para evitar quarentena

O aeroporto de Viena, na Áustria, vai disponibilizar a partir de segunda-feira testes rápidos à covid-19 para que, caso sejam negativos, os passageiros que entrem no país não tenham de cumprir a quarentena obrigatória.

Os viajantes que queiram entrar no país têm de apresentar um certificado médico com resultado negativo ao novo coronavírus com um teste PCR -- deteção de ácidos nucleicos do SARS-CoV-2 -- que não tenha mais do que quatro dias ou, caso contrário, submeter-se a uma quarentena.

O aeroporto informa que o teste PCR que disponibiliza custa 190 euros e realiza-se num laboratório móvel, obtendo o resultado em cerca de três horas.

O PCR é o método de referência que se utiliza atualmente na deteção da doença, pois permite o rastreio de cargas virais muito baixas.

O teste no aeroporto -- que pode ser solicitado previamente -- também está disponível para passageiros que saem de Viena e querem provar na chegada ao destino, com um certificado, que não são portadores do novo coronavírus.