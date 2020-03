Vídeo mostra hino nacional a ser tocado com trompete em nova homenagem na Madeira

Depois de ontem, na Madeira, muitas pessoas terem se juntado à janela das suas moradias e apartamentos para agradecer o trabalho dos profissionais de saúde que tratam os doentes com Covid-19, eis que o movimento voltou a se repetir, pelas 22 horas deste domingo, um pouco por toda a ilha.

No Caminho do Pilar, na capital madeirense, houve até quem protagonizasse um momento único e que foi registado em vídeo por uma moradora. Com recurso a um trompete, um homem tocou o hino nacional, arrancando muitos aplausos dos muitos que presenciaram tal homenagem.

Recorde-se que esta iniciativa foi convocada nas redes sociais, em Espanha, através de mensagens a pedir aos cidadãos para estarem nas suas janelas e varandas, no sábado, às 22 horas para “aplaudir os profissionais de saúde”.