Veja o ‘videoclip’ da nova música dos Anjos ‘Tempo’

Os Anjos, dupla constituída por Nelson e Sérgio Rosado, lançaram, no dia 1 de Maio, a nova música ‘Tempo’.

Depois de terem regressado aos álbuns de originais, com sucessos como ‘É o Amor’, ‘Para Longe’ e ‘Eterno’, eis que surge este tema que fala do ‘Tempo’ que as relações, das mais variadas formas e sentimentos, por vezes não têm.

A gravação do ‘videolclip’ aconteceu no concelho do Seixal, dentro da antiga fábrica da Mundet e na baía.

Neste momento, o ‘videoclip’ possui mais de 100 mil visualizações.

A letra de ‘Tempo’ é de Sérgio Rosado. A música é de Emanuel Oliveira, Duarte Nunes de Carvalho e Sérgio Rosado. A produção musical esteve a cargo de No Maka, grupo considerado como grande revelação no mercado da música electrónica em Portugal.

O tema está disponível em várias plataformas digitais.