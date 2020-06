Já começou a rodar nas rádios o novo tema de Juan Freitas. Chama-se ‘Madeira is Waiting for You’ e é a mais recente música original apresentada pelo músico Juan Freitas, através da Warm Up Produtions.

O tema que o autor quer que seja um hino é uma forma de agradecer tudo aquilo que os turistas fizeram pela ilha antes da pandemia e um convite para o regresso, de forma a alavancar a economia regional e a promover a Madeira no estrangeiro.