Mural marca Dia Mundial da Criança - veja o vídeo dos preparativos

Concebido no Dia Mundial da Terra e nascido no Dia Mundial da Criança, está patente, desde esta segunda-feira (1 de junho), no Espaço EntreArte, um mural que celebra a Vida, num percurso pela biodiversidade.

Composto por leves peças tridimensionais – em pasta de papel, criadas por crianças de 21 estabelecimentos de ensino do 1.º Ciclo da RAM e harmoniosamente integradas numa pintura alusiva à temática – relembra-nos que ‘do todo somos parte’.

O mural poderá ser apreciado à entrada para o edifício da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, no Palácio do Governo.