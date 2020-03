Madeirenses apaixonados pela caça submarina mostram riqueza dos nossos mares em vídeo

Salvador Silva e Francisco Gouveia são dois primos madeirenses apaixonados pela prática de caça submarina nos mares da Madeira e juntos criaram o canal de YouTube ‘S&F Spearfishing’, onde mostram em vídeo as suas aventuras nas profundezas do Oceano Atlântico.

À parte da caça, os dois jovens primam também os seus mergulhos pela observação e contemplação de diversas espécies marinhas que habitam nas nossas águas, isto para além de exibirem igualmente alguma poluição, o que no caso deste vídeo pode-se constatar por via dos encontros com uma bota, um maço de tabaco e ainda um saco de plástico que os próprios removeram.

“A caça submarina para nós é mais do que apenas um desporto, consideramo-la como um estilo de vida. Todo o convívio com outros atletas, poder ouvir e contar histórias depois de presenciar momentos únicos que somente o oceano nos pode proporcionar. A gratidão de poder alimentar família e amigos, sabendo como é que aquele peixe chegou aos nossos pratos e saber exactamente de onde veio. As várias horas na preparação do equipamento, o estudo das condições meteorológicas, a escolha dos melhores locais para caçar, que equipamento usar consoante todos os factores. Cuidar do estado físico e a preparação da mente e dos pulmões antes sequer de entrarmos na água. E então depois começa a parte mais gratificante. Sentir a pressão a aumentar a cada metro que descemos, olhar em todas as direcções, observar um infinito azul e uma imensidão de vida, ver o comportamento das diferentes espécies, conviver com elas e saber como abordá-las... a isto nós chamamos caça submarina”, pode ler-se na descrição do vídeo.