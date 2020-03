Madeira é “paraíso para fotógrafos e amantes da natureza”

A Madeira volta a estar em destaque num blogue de viagens internacional. O Bonn&Travel esteve na Região e captou imagens impressionantes.

“A ilha portuguesa da Madeira não é apenas o famoso paraíso das caminhadas, mas também encanta com óptimas paisagens para fotógrafos e amantes da natureza. Das muitas cascatas a portugueses amigáveis ​​e à animada zona velha da cidade do Funchal, a Madeira é versátil e emocionante”, escreve o blogue, destacando as piscinas do Porto Moniz, o Pico Ruivo e a Ponta de São Lourenço, entre outros “lugares encantadores”.