Bairro das ‘Malvinas’ faz-se ouvir em homenagem aos serviços de emergência

Há semelhança do que tem acontecido em várias regiões do país, foi a vez dos moradores do Bairro da Torre, mais conhecido por Bairro das Malvinas, em Câmara de Lobos, irem até às suas varandas ‘fazer barulho’ em jeito de homenagem aos profissionais dos serviços de emergência.

Palmas e sirenes fizeram coro num gesto de esperança em pleno combate à covid-19 naquela freguesia que entrou em cerca sanitária às zero horas do passado domingo, por um período de 15 dias. Nos vídeos partilhados nas redes sociais prevalecem os apelos “fique em casa” e a mensagem “vai ficar tudo bem”.

Câmara de Lobos é a quarta zona do país com mais casos de covid-19 em termos estatísticos, com 36 casos confirmados (6 dos quais já foram dados como recuperados).