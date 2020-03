Áreas exteriores do Hospital Central do Funchal já estão a ser desinfectadas

Pelo menos quatro pessoas estão a desinfectar as áreas circundantes ao edifício do Hospital Central do Funchal tal como estava previsto para esta segunda-feira, no âmbito das medidas de contenção da pandemia de covid-19, conforme havia dado conta o SESARAM, num procedimento que arrancou pelas 15 horas e deverá findar às 17 horas.

O Sesaram explicou, no sábado, que a operação iria decorrer num período em que ficaria interdita a circulação de pessoas e viaturas nas áreas em causa.

“De referir que esta operação de desinfestação no Hospital Dr. Nélio Mendonça é da responsabilidade da empresa Extermínio, que gentilmente cedeu a prestação de serviço”, referia então o comunicado.