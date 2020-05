Zero casos positivos num dia em que a Madeira assinala 51 doentes recuperados

A Madeira registou, esta quinta-feira, zero casos positivos por covid-19, mantendo-se em 90 o número de contágios detectados até hoje, na Região.

Depois de um ciclo de 11 dias seguidos sem quaisquer novas infecções, que ontem foi interrompido com quatro novos casos, sabe-se que há mais um doente recuperado, elevando para 51 os casos de infecção debelados, isto de acordo com os dados divulgados na habitual conferência de imprensa do IASaúde, onde se juntam diariamente o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, e a vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, Bruna Gouveia.

Actualmente, permanecem activos 39 casos.