A XV Mostra Canina ‘Cidade do Funchal’, evento da Câmara Municipal do Funchal e organizada por José Carlos Gomes, que estava agendada para 27 de Junho, como habitualmente nos Jardins do Lido, será adiada atendendo à actual situação de pandemia.

A nova data será divulgada oportunamente, mas deverá ser no decorrer do primeiro semestre de 2021.