Voos entre Açores e Madeira retomados hoje, ao fim de três meses sem ligações

A transportadora aérea SATA retoma hoje as ligações entre Ponta Delgada e Madeira, interrompidas nos últimos três meses devido à pandemia de Covid-19. O primeiro de quatro voos semanais provenientes da capital açoriana tem chegada ao Aeroporto da Madeira agendada para as 12h10 desta segunda-feira.

Também hoje a SATA retoma as ligações entre o continente português e as ilhas de São Miguel e Terceira, deixando a TAP de ser a única companhia a fazer ligações para o arquipélago no atual cenário de pandemia.

A partir de hoje, indicou o Governo Regional enquanto acionista da SATA, são retomadas “as ligações aéreas de transporte de passageiros com o território continental português, de forma progressiva e gradual”, tendo sido fixado 15 de julho como a “data limite para a normalização” da operação para as ilhas de Santa Maria, Pico e Faial, que recebem voos de Lisboa, ao abrigo das obrigações de serviço público.

Apesar do aumento esperado de viagens para os próximos tempos, o executivo açoriano vai manter a exigência de teste à covid-19 à chegada ao arquipélago, até 01 de julho, mas nas ilhas de São Miguel e Terceira, mas o resultado passará a ser conhecido em 12 horas.