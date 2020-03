O voo U28135, proveniente de Gatwick, Inglaterra, aterrou no Aeroporto Internacional da Madeira às 10h43, com apenas 30 passageiros a bordo, a grande maioria estudantes madeirenses no Reino Unido, segundo apurou o DIÁRIO. O resto foram estrangeiros que, apesar da quarentena obrigatória decretada pelo Governo Regional, mantiveram a deslocação.

O Airbus A-320 utilizado nesta viagem tem capacidade para 180 passageiros.