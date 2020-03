A Vice-Presidência do Governo Regional informa que, face às medidas preventivas relativas à propagação do Covid-19, popularmente conhecido como ‘coronavírus’, todos os encontros no âmbito da iniciativa ‘Orçamento com Proximidade’ estão cancelados, incluindo o que estava agendado para hoje, às 18h30, na Biblioteca da Casa das Mudas, na Calheta.

O reagendamento dos próximos encontros da iniciativa será oportunamente divulgado.