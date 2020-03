Vento e agitação marítima colocam Madeira e Porto Santo sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acaba de emitir três avisos amarelos para o Arquipélago da Madeira, afectando também a ilha do Porto Santo.

A forte agitação marítima que se fará sentir entre as 18 horas de amanhã, quarta-feira, e a madrugada de quinta-feira, coloca a Costa norte da Madeira sob aviso amarelo com ondas de norte que poderão atingir os 4,5 metros de altura.

O mesmo acontece na ilha do Porto Santo, onde o aviso amarelo estará activo entre as 18h de amanhã e as 3 horas da madrugada de quinta-feira, dia 19, devido à forte agitação marítima.

As regiões montanhosas da Madeira estão também no ‘amarelo’ devido ao vento forte que se fará sentir entre as 15h de amanhã, dia 18, e a madrugada de quinta-feira (03 horas), com rajadas que poderão atingir os 95 km/h.