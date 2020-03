Vem aí vento forte

Vento forte com rajadas de até 80 km/h a partir de hoje, além de fazer crescer a ondulação marítima, poderá também implicar constrangimentos no movimento aéreo para a Madeira. De resto, nuvens e pouca precipitação é o que reserva a previsão geral quanto ao estado do tempo para a Madeira até próximo fim-de-semana.

Tempo que continuará “condicionado pela presença persistente do Anticiclone dos Açores” que depois de centrado nas proximidades do Arquipélago da Madeira deverá agora posicionar-se sobre o Arquipélago dos Açores, razão pela qual não são esperadas grandes alterações no tempo que se tem feito sentir. “Prevê-se em geral períodos de céu temporariamente nublado, sendo pouco nublado nas vertentes sul”, refere Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira, adiantando a “possibilidade de ocorrerem aguaceiros em geral fracos” esta quinta-feira, “associados à aproximação e passagem de superfície frontal fria, em dissipação”. A principal alteração deverá ser o vento que de fraco (inferior a 15 km/h) a moderado (15 a 35 km/h), a partir desta quinta-feira passará a “moderado a forte (35 a 55 km/h)”. O meteorologista avisa para a possibilidade de ocorrerem “rajadas da ordem dos 80 km/h nos extremos leste e oeste da Madeira e regiões montanhosas”. Vento que na quinta e sexta-feira poderá soprar acima dos limites operacionais estabelecidos para o Aeroporto da Madeira.

O mar calmo deverá também engrossar, podendo a altura significativa das ondas atingir os 3,5 metros mais para o final da semana.

No que respeita às temperaturas do ar no Funchal, até ao próximo domingo deverão variar entre mínimas até aos 15 graus e máximas até aos 23 graus. Em Porto Santo os extremos da temperatura do ar previstos situam-se entre os 14 graus de mínima mais baixa e os 21 graus de máxima mais alta.