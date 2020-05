Universidade Aberta debate a União Europeia e o difícil caminho da recuperação económica

A Universidade Aberta e os Centros Locais de Aprendizagem da Madeira, Reguengos de Monsaraz, Sines e Praia da Vitória organizam a 5 de Junho, às 15 horas, uma conferência online sobre ‘União Europeia: o (difícil) caminho da recuperação económica’.

Nuno Oliveira Pinto, docente do Departamento de Ciências Sociais e Gestão da UAb e consultor sénior na EuroDefense e nas redes de informação da Comissão Europeia, será o orador deste webinar.

Num momento particularmente difícil para a União Europeia, com repercussões à escala global, a conferência pretende analisar o impacto da actual crise sanitária na economia europeia, bem como apurar as medidas que têm vindo a ser desenvolvidas e a insuficiência do orçamento europeu para fazer face a uma crise sem precedentes.

O evento, que vai decorrer através da plataforma Colibri, destina-se à comunidade académica e a quem estiver interessado na questão da recuperação económica da União Europeia face à Pandemia.

A participação é gratuita, mas está sujeita a inscrição prévia através de formulário até 3 de Junho.