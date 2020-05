Unanimidade marca Assembleia Municipal de Santa Cruz

A unanimidade marcou a reunião extraordinária da Assembleia Municipal, que hoje se realizou em Santa Cruz.

Todos os partidos com assento parlamentar votaram a favor das duas propostas que estavam em cima da mesa. Uma que abria concurso internacional para gestão das ETAR’s e das instalações de água potável do concelho; e outra que suspende a limitação de acesso ao Fundo Municipal de Emergência Social. Refira-se que as regras deste fundo impediam que os beneficiários se candidatassem por dois anos consecutivos, o que agora fica suspenso, por forma a melhor responder aos problemas sociais decorrentes da pandemia da COVID-19.

Sobre a emergência social decorrente da pandemia, o presidente Filipe Sousa esclareceu a Assembleia sobre o empréstimo de dois milhões que a autarquia vai contrair, realçando que 80% dessa verba tem por destino as ajudas sociais às famílias, e o restante o apoio indirecto ao tecido económico.