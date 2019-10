Uma limpeza segura deve ser sempre uma prioridade!

A limpeza desempenha um papel importante nas nossas vidas diárias. A higiene pessoal e a limpeza das nossas casas é algo que simplesmente não pode ser evitado. É por isso que é importante fazer o certo e praticar hábitos de limpeza seguros.

Fique a saber que a limpeza ajuda-nos a proteger de contaminações, mas também queremos ter a certeza de que fazemos a limpeza de uma maneira que seja segura para nós e para o meio ambiente.

A limpeza segura de uma casa é importante por várias razões.Os produtos utilizados podem, por vezes, causar queimaduras, irritações na pele e reações alérgicas se não forem aplicados corretamente. Por outro lado, podem também causar danos nas superfícies onde são utilizados. Estes riscos são minimizados ou até mesmo anulados se as suas instruções de uso forem respeitadas e aplicadas e se for praticada uma limpeza segura.

Leia sempre as instruções de utilização

O primeiro passo, muito importante, a fazer parte dos seus hábitos de limpeza é o de conhecer bem os produtos que usa, nunca dispensando a leitura dos rótulos de qualquer produto que irá usar antes mesmo da sua utilização.

Use luvas de borracha

A utilização de luvas de borracha é imperativa na prática de uma limpeza segura. Ao usá-las, evita o contacto dos produtos com as suas mãos e evita potenciais queimaduras ou reações alérgicas.

Considere utilizar produtos amigos do ambiente

Os produtos de limpeza “verdes”, ou produtos de limpeza ditos amigos do ambiente, são a melhor opção para famílias com crianças que desejam adotar novos hábitos com segurança. Os produtos de limpeza verdes, geralmente, são menos agressivos que os produtos de limpeza comuns e são ecologicamente mais corretos.

Não misture produtos

Uma das coisas mais perigosas que pode acontecer no processo de limpeza é a mistura de produtos químicos. A mistura de produtos pode acusar queimaduras, danos nas superfícies de limpeza, intoxicações ou até mesmo explosões se for feita indiscriminadamente e sem cuidados ou conhecimento de causa.

Ventile bem a área a ser limpa

Sempre que for necessário, utilizar um produto químico mais forte nas suas limpezas, confirme se a área é suficientemente ventilada para evitar a inalação ou contacto com a pele de vapores do produto. Abra a janela e verifique se existe um fluxo de ar aceitável antes de proceder à limpeza.

Um lar limpo é um lar saudável

Uma casa limpa, livre de pó, sujidade e contaminações traduz-se num ambiente saudável para si e para os seus. Ter uma casa limpa também significa ser capaz de ter uma mente limpa. Uma mente limpa é uma mente saudável. Casa limpa, família feliz.

Uma casa limpa significa ar limpo

Quando não prioriza a limpeza da casa, na verdade está a convidar contaminações e alergénios a entrar em casa, poluindo o ar que respira. Nos esforços para preservar a qualidade do ar da sua casa, é importante limpar e desinfetar regularmente, caso contrário, a falta de limpeza pode realmente ser a causa de complicações de saúde.

Uma casa limpa é mais fácil de limpar

Se a limpeza da sua casa não for a número um na sua lista de tarefas, prepare-se para a acumulação de poeira e sujidade. Quanto menos limpar a sua casa, mais difícil será fazê-lo.

Atenção ao utilizar indiscriminadamente lixívia:

- Pode ser perigosa para as crianças e para os seus animais de estimação;

- Reage com outros produtos químicos e as suas interações com outros produtos químicos geralmente utilizados podem produzir reações prejudiciais e tóxicas;

Por exemplo: Quando a lixívia entra em contacto com a amónia provoca uma formação de gás cloro, que causa danos celulares nas vias nasais e nos pulmões;

- Tem efeitos nocivos no seu corpo;

- Coloca o meio ambiente em risco.

- A lixívia desinfeta, mas não limpa. O uso de desinfetantes terá de ser sempre feito tendo em atenção o tipo e objetivo de utilização, tanto para a limpeza doméstica como para a limpeza profissional. Ao utilizar desinfetantes tem que ter em conta qual o nível de desinfeção que pretende e o risco de utilizar este tipo de produtos, sem regras. A utilização de desinfetantes sem restrições leva a que os agentes infeciosos adquiram resistências aos produtos, tal como acontece com as bactérias e as suas resistências aos antibióticos.

Certifique-se que entende o perigo dos produtos à base de lixívia antes de decidir usá-los!

