Segundo o boletim diário do IASaúde, no contexto do rastreio de passageiros implementado no Aeroporto da Madeira foi identificado este sábado um caso suspeito que se encontra em estudo. O utente permanece em confinamento em hoteleira dedicada e as análises laboratoriais e a investigação epidemiológica estão em curso. Mantêm-se assim 91 casos de covid-19 confirmados e contabilizados até à data na Região, dos quais 89 são casos recuperados. Os dois casos activos permanecem em unidade hoteleira, sem necessidade de cuidados hospitalares.

No total, são 1.035 as pessoas acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, 477 pessoas em vigilância activa e 558 em autovigilância. Até ontem manteve-se o total de 1.545 notificações de casos suspeitos de covid-19 contabilizadas na Madeira, das quais, 1.454 não se confirmaram.

Sobre as linhas criadas no âmbito do Plano de Contingência para a covid-19:

• O total de atendimentos pela Linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE (291 212 399) é agora de 1.381, com 144 pessoas em acompanhamento pelos profissionais deste Instituto;

• Os contactos Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam, à data, 8.660.

Relativamente a outros testes para despiste de covid-19 realizados, assinala-se que:

• O total de amostras processadas no Laboratório de Patologia Clínica do SESARAM é, até à data, de 20.419.

• O número de utentes alvo de teste à covid-19 na Madeira é de 18.359.