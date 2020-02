Tratamento rejuvenescedor e iluminador de acção imediata!

Este tratamento é desenvolvido para alcançar a máxima estimulação dos mecanismos de defesa do organismo, accionados para lutar eficazmente contra os factores que aceleram o processo fisiológico de envelhecimento da pele.

O tratamento consiste na sinergia de três sistemas complementares:

- Estimulação da renovação das camadas superficiais da epiderme;

- Aumento da luminosidade da pele;

- Hidratação em profundidade.

Cada sessão de tratamento tem três fases, que actuam em diferentes níveis:

- Solução Pré-tratamento: solução esfoliante desengordurante, formulada com ácido salicílico, ácido azelaico, alantoína e ureia. Exerce uma acção peeling sobre a camada córnea da epiderme, estimulando a renovação celular e ajudando a reduzir as imperfeições com um elevado nível de tolerância.

- Ampolas: combinação de silício orgânico com glicosaminoglicanos, L-carnitina e ácido lipólico, com uma forte acção regeneradora da pele, anti-oxidante e hidratante.

- Creme de Manutenção: elevado teor de princípios activos com propriedades despigmentantes, antioxidantes e hidratantes. Formulado com ácido kójico, proteínas hidrolizadas de leite, trigo e soja, e tripéptido-1.

Resultados:

- Pele visivelmente mais jovem

- Maior luminosidade

- Atenuação das rugas

- Pele mais suave, limpa e uniforme

- Diminuição das imperfeições da pele

