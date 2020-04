A ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A. informa que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no Concelho de Machico, que visam diminuir as perdas de água, haverá interrupção do abastecimento de água potável, entre as 9h e as 12 horas da próxima segunda-feira, 27 de Abril, na freguesia de Santo António da Serra, Machico, nas zonas da Fajã dos Rolos, Ribeira de Machico e Maroços.