Trabalhadores da Groundforce e Portway pedem encerramento do Aeroporto da Madeira

O pedido surge em forma de desabafo, ao DIÁRIO, por via de uma funcionária do Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo: os trabalhadores da Portway e Groundforce, que desempenham funções numa das principais portas de entrada da Região, exigem o encerramento provisório da pista devido à pandemia do Covid-19.

A denúncia, que surge sob anonimato, refere que na aérea de embarques e ‘check in’ “todo o staff está muito preocupado com esta situação” e os funcionários sentem-se “muitos desconfortáveis com a vulnerabilidade e exposição” que o seu trabalho “tem relativamente ao contacto com o passageiro”.

“Tanto os funcionários da Portway como da Ground Force desejam que se proceda ao encerramento do aeroporto no sentido de estancar a contaminação da doença na nossa ilha. Este sábado foram imensos os estrangeiros que chegaram à nossa ilha provenientes de países como Suíça, Holanda, Reino Unido, Bélgica e Alemanha. Assim não chegamos lá. A sensação que nos dá é que os turistas não estão a dar a devida importância à situação que se vive na Europa”, alertou esta funcionária, porta-voz de um grupo que chega aos quase 100 profissionais.

De referir ainda que estas empresas já forneceram luvas, máscaras e desinfectante aos trabalhadores, no Aeroporto.