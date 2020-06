Tome nota da agenda desta quarta-feira, 1 de Julho, Dia da Região

- A Blandy´s Wine Lodge vai reabrir as suas portas ao público às 10 horas. Para comemorar o Dia da Região, as visitas ao Lodge são gratuitas e incluem visita guiada às Adegas, visita ao museu da família e três provas de vinho.

- A Sessão Solene comemorativa do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses decorre às 10h30, no Parlamento madeirense.

- Termina esta quarta-feira, a 5ª Edição da ‘REGIONAL HELIX - Internacional Conference’, organizada pelo do Instituto Superior de Administração e Línguas – ISAL, dedicada ao Turismo, Inovação e Transferência de Conhecimento. Desta vez, a iniciativa que arranca às 10h30, será transmitida online a partir das redes sociais e com recurso a plataformas digitais próprias.

- A UMAR Madeira entrega, às 16 horas, na sua sede, os prémios de um concurso de artesanato e de artes plásticas, alusivo ao tema “Feminismos e Liberdade”, realizado durante este ano, dirigido a todas as mulheres da Região Autónoma da Madeira, tendo recebido 8 trabalhos - 5 artesanais e 3 artes plásticas.

- À mesma hora (16h), o Governo Regional promove as comemorações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, no Salão Nobre do Governo, com a imposição das insígnias honoríficas madeirenses, a sete personalidades e duas instituições. A Insígnia Autonómica de Valor será atribuída a Conceição Maria de Sousa Nunes Almeida Estudante e José Ferreira Prada. No que diz respeito à Insígnia Autonómica de Distinção, esta será atribuída a José Nelson Gomes de Abreu e à Associação Porta 33 - Associação Quebra Costas, Centro de Arte Contemporânea. A Insígnia Autonómica de Bons Serviços será atribuída a Maria Helena Tavares Ramos dos Santos Pereira, Felicidade de Carvalho Ferraz Branco, Maria Lúcia Fernandez da Cruz dos Santos e Manuel José Figueiroa França Gomes, bem como ao Centro Social e Paroquial de São Bento, da Ribeira Brava.

- O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, preside à Solene Eucaristia do Dia da Região às 17h30, na Sé do Funchal.

- A Orquestra Clássica da Madeira junta-se a seis vozes conhecidas da região para levar aos madeirenses um espectáculo sem público, para assinalar o Dia da Região. Às 21h45, após o Telejornal Madeira, o espectáculo, promovido pela Assembleia Legislativa da Madeira, vai ser transmitido em directo pela RTP Madeira.

- A Unidade de Rastreio e Vigilância à COVID-19 do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo entra em vigor esta quarta-feira e vai promover o rastreio e vigilância epidemiológica a todos os passageiros desembarcados.