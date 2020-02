Tome nota da agenda de amanhã, dia 27 de Fevereiro

- Às 09 horas, acontece a Reunião da 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto e Cultura, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- Às 10 horas, o secretário da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, participa na iniciativa do Programa de Saúde Oral, no concelho do Funchal, que decorre na Escola Básica do Primeiro ciclo com Pré- escolar, Ribeiro Domingos Dias.

- Pelas 10 horas, realiza-se uma reunião entre a direcção da AITRAM e a Secretária Regional da Inclusão Social e Cidadania.

- Às 10h30, acontece o desfile e festa de Carnaval das Crianças, na Avenida Arriaga.

- Pelas 11 horas, o Juntos pelo Povo realiza uma conferência, no Porto do Caniçal

- A presidente da Agência Espacial Portuguesa (Portugal Space), Chiara Manfletti, estará na Madeira e, pelas 11 horas, visitará a ARDITI e as unidades de investigação sedeadas nas instalações do Madeira Tecnopolo.

- Realiza-se, pelas 11h30, a IV Edição do Roteiro Geração Madeira – Santana, na Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral .

- Às 12 horas, o grupo parlamentar do PSD/M leva a cabo uma visita à Santa Casa da Misericórdia da Calheta.

- Pelas 14h30, sai à rua o Carnaval Solidário, na Avenida Arriaga e no Jardim Municipal.

- Machico leva a cabo, pelas 15 horas, o tradicional Baile de Carnaval ‘Velhos São os Trapos’, destinado à população sénior do concelho.

- Às 16h30, acontece a Assembleia Regional ordinária 2020 da secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros, no auditório da SRRAM-OE, na Rua Visconde Cacongo.

- Pelas 17 horas, serão prestadas declarações sobre o Conselho do Governo Regional, que estará reunido na Quinta Vigia.

- Às 17h30, decorre a inauguração das novas instalações da Cooperativa Agrícola do Funchal, na Rua Juvenal José Ferreira Pestana. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente na iniciativa.

- Serão prestadas declarações, pelas 17h30, sobre a Reunião de Câmara do Funchal.

- O Hospital Particular da Madeira organiza, pelas 19 horas, uma sessão clínica acerca da disfunção temporomandibularm na sala de conferências do hospital.

- O vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira estará presente no debate ‘EUTANÁSIA - razões do NÃO’, que decorre no auditório do Museu da Electricidade - Casa da Luz, Funchal.

- Às 19h30, o CDS promove uma conferência de imprensa a propósito das eleições autárquicas de 2021, em Santa Cruz, no Hotel Santa Cruz Hotel.