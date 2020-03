Tire dúvidas sobre o coronavírus

Retomamos o espaço para tirar dúvidas sobre o coronavírus e as restantes implicações da pandemia na sua vida. Das 15 às 16h, em todos os dias úteis, vamos tirar tudo a limpo no Facebook do DIÁRIO, no post colocado em baixo, nesta página.

No consultório desta segunda-feira temos como convidados a dar respostas:

Alícia Freitas - Psicólogo Clínico e da Saúde

João Pedro Vieira – Médico

Pedro Milheiro Costa – Director hoteleiro

Brício Araújo – Advogado

Miguel Palma Costa – Professor

Para além desta consultório, também de segunda a sexta, depois das três da tarde, um virologista e uma médica especialista em saúde pública respondem a todas as dúvidas na rádio TSF. Para participar, basta ligar o 808202173, inscrever-se e participar. Ou deixar a sua pergunta no site ou nas redes sociais da TSF.