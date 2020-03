Teste negativo ‘liberta’ bombeiros da Ribeira Brava que passaram noite no isolamento

Para alívio de todos, deu negativo o teste de despiste à covid-19 feito pela Autoridade de Saúde Regional ao doente que ontem havia sido transportado pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol para o Centro de Saúde da Ribeira Brava, acaba de confirmar ao DIÁRIO o comandante da corporação, Sidónio Pio.

Os cinco bombeiros que desde ontem à noite estavam em isolamento numa sala do quartel preparada para o efeito, por precaução, foram agora ‘libertados’, assim que chegou ao quartel a informação do resultado do teste feito ao doente sobre o qual recaíam suspeitas de poder estar infectado com o novo coronavírus.