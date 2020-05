Terceira noite tropical na Madeira

Pelo terceiro dia consecutivo (e provavelmente último) a costa sul da ilha da Madeira registou noites tropicais (temperaturas mínimas do ar acima dos 20 graus centígrados).

Embora já sem atingir valores das madrugadas de domingo e segunda-feira, ainda assim as temperaturas do ar em localidades como Santa Cruz/Aeroporto e Prazeres, na Calheta, mantiveram-se toda a noite acima dos 20,2 graus, que foi o valor mínimo registado em ambas as estações meteorológicas localizadas em áreas geográficas opostas, leste e oeste, respectivamente.

Hoje espera-se mais um dia quente e seco, mas sem atingir as temperaturas tão elevadas como últimos três dias onde os extremos das temperaturas máximas foram todos registados no Funchal/Observatório (29,3ºC no sábado; 32,4ºC no domingo; 32,6ºC na segunda-feira). Este último o valor mais alto da temperatura registado este ano e o terceiro mais alto ocorrido no mês de Maio desde a primeira metade do século passado. Ontem foi de resto o dia mais quente em toda a ilha da Madeira, ao ponto da temperatura máxima mais baixa ter ultrapassado os 20 graus (20,3ºC no Chão do Areeiro).