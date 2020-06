Miguel Albuquerque não se intimida com o aviso de Rui Rio sobre a eventual candidatura a Belém do presidente do Governo Regional da Madeira e do PSD-Madeira.

Confrontado com a posição de Rio que em entrevista à TSF afastou liberdade de voto caso Albuquerque também seja candidato a Belém contra Marcelo, o líder madeirense que diz ainda estar “a ponderar”, foi categórico em afirmar que face ao que tem visto a nível nacional, “tenho todas as condições para avançar com a candidatura porque nada se discute neste país de importante. É circo permanente”, acusou, denunciando a tentativa concertada em “tentar esconder os verdadeiros problemas do país”.

Albuquerque lembra que as “eleições Presidenciais são eleições de afirmação de cidadania e não são eleições iminentemente partidárias” embora reconheça que “os partidos políticos continuam a ter um grande peso em Portugal, mas se eu decidir avançar, avanço, independentemente de ter apoio ou não dos partidos”, afirmou.

É-lhe indiferente o apoio do partido? “Não vou dizer que é indiferente. Mas se eu decidir vou fazer por um acto de afirmação cívica, não por uma questão partidária”, justificou. Para já prefere esperar para “ver qual é a evolução da situação”, sobretudo na questão das reivindicações da Região perante o poder Central, e só depois decidir sobre as eleições Presidenciais do próximo ano.