Tempo quente no fim-de-semana coloca Madeira no ‘amarelo’

As altas temperaturas que se farão sentir este fim-de-semana na Madeira já motivou a emissão de avisos amarelos por parte do IPMA.

Toda a ilha da Madeira, desde a Costa Norte, Costa Sul e Regiões Montanhosas estará sob aviso amarelo entre a manhã de sábado, 23 de Maio, e a meia-noite de segunda-feira, dia 25, devido ao tempo quente e à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Recorde-se que a última madrugada já registou valores da temperatura do ar mais elevados ao que vinha sendo normal com destaque para Santa Cruz/Aeroporto que teve esta noite de temperatura mínima amenos 19,6 graus centígrados. A mínima mais baixa nas duas dezenas de estações meteorológicas do IPMA na Madeira foram 9,0 graus na Bica da Cana, a mínima mais alta registada este mês naquela estação.