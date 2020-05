Temperaturas já se aproximam de valores de aviso meteorológico na Madeira

Nesta segunda-feira que se anuncia quente e seca, adivinha-se mais um dia com valores da temperatura do ar bastante elevados na costa sul da ilha da Madeira. Ao ponto da temperatura do ar em Santa Cruz/Aeroporto já ter ultrapassado os 26 graus na última hora.

Também significativas são as temperaturas no Funchal (Lido e Monte), Ponta do Sol (Lugar de Baixo) e na Calheta (Prazeres), locais onde a temperatura às 9 horas da manhã situava-se já acima dos 24 graus centígrados.

Igualmente relevante são as temperaturas bem amenas que também se fazem sentir nas regiões montanhosas. Na Bica da Cana (cerca de 1500 metros de altitude) já ultrapassa os 20 graus.