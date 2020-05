Taxa de humidade no Santo da Serra desceu aos 3%

Além de ter sido o dia mais quente, esta terça-feira, dia 26, foi também o dia mais seco desta vaga de calor, ao ponto da humidade relativa do ar ter baixado até os 3% no Santo da Serra. Este valor correspondeu à taxa de humidade (instantânea) mais baixa ontem registada pelas duas dezenas de estações meteorológicas do IPMA no Arquipélago da Madeira.

De resto, a humidade média relativa do ar no Santo da Serra não foi além dos 15%, muito abaixo dos valores de taxa de humidade média que mais se aproximaram: 36% no Pico Alto e 37% nos Prazeres.