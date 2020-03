TAP já só está a fazer dois voos diários para a Madeira

A TAP começou a aplicar, neste domingo, o esquema de apenas duas viagens de Lisboa para Madeira, com o cancelamento do voo TP1689 que devia aterrar pelas 13h25 no Aeroporto Cristiano Ronaldo. Assim, das três viagens previstas para hoje, apenas se realizam duas - às 09h15 e às 20h30.

Fonte da companhia aérea explicou ao DIÁRIO que apesar do voo da hora do almoço constar das previsões do Aeroporto da Madeira, “já estava cancelado há vários dias por não haver procura que justificasse os três voos do dia”. Devido à pandemia de Covid-19, a TAP já anunciou uma operação em modo de ‘serviços mínimos’ a vigorar entre o dia de amanhã e 19 de Abril para 16 destinos, sendo que para a Madeira estão previstas apenas duas ligações diárias, a serem realizadas com aviões do modelo Embraer 190.